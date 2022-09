Murat Yakin könnte FCL-Youngster Ardon Jashari für die Nati aufbieten

Murat Yakin könnte für die Nations League-Spiele gegen Spanien und Tschechien ab dem 24. September Luzerns Jungstar Ardon Jashari aufbieten.

Der 20-Jährige blickt auf einen steilen Aufstieg zurück: Erst zu Beginn dieses Jahres wurde er beim FC Luzern fix in den Profikader integriert. Inzwischen ist er aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken und führt sie mitunter sogar schon als Kapitän an. Nati-Coach Murat Yakin ist von der Entwicklung von Jashari angetan und erwägt laut “Luzerner Zeitung” ein A-Nati-Aufgebot für den Youngster.

Bisher blickt der Defensivstratege auf einen Einsatz in der Schweizer U21-Nati zurück. Zuvor wurde er in den Schweizer Nachwuchsnationalmannschaften nicht berücksichtigt. Jasharis Aufstieg ist also tatsächlich kometenhaft.

Yakin gibt sein Aufgebot für die anstehenden Spiele am Freitag um 11 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt.

psc 14 September, 2022 16:05