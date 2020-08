Spanischer Spielmacher vor Unterschrift beim FC Luzern

Der FC Luzern könnte den spanischen Mittelfeldspieler Mario Arques in Kürze unter Vertrag nehmen.

Der 28-Jährige, der zuletzt in Indien beschäftigt war, befindet sich im Probetraining bei den Innerschweizern. Im Test gegen den FC Zürich (2:0) am Dienstag kam er über 90 Minuten zum Einsatz und wusste durchaus zu gefallen. Ausgebildet wurde Mario Arques einst beim FC Villarreal. Demnächst könnte er permanent an den FC Luzern gebunden werden.

psc 26 August, 2020 13:46