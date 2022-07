Neuer Vertrag beim FC Luzern? Frick: “Die Gespräche laufen”

Mario Frick besitzt beim FC Luzern noch einen bis Sommer 2023 datierten Vertrag. Dieser könnte nun zeitnah verlängert werden.

Seit Dezember 2021 ist Mario Frick Cheftrainer beim FC Luzern. Und dies soll noch länger so bleiben. Auf die Frage nach einer Vertragsverlängerung, sagte der 47-Jährige (zitiert via “zentralplus.ch”): “Die Gespräche laufen.” In Frick werden grosse Hoffnungen gesteckt. “Wir haben in der Winterpause mit Mario Frick den Trainer gefunden, der zu uns passt und den Ligaerhalt garantiert”, betonte FCL-Präsident Stefan Wolf. In bislang 22 Pflichtspielen als FCL-Chefcoach holte der Ex-Profi im Schnitt 1,64 Punkte.

adk 20 Juli, 2022 10:46