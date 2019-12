Remo Arnold vor Wechsel nach Winterthur

Das Luzerner Talent Remo Arnold steht vor einem Wechsel zu Challenge Ligist FC Winterthur.

Die Zürcher sichern sich wohl in diesem Winter die Rechte am 22-jährigen Defensivspezialisten, der in der Hinrunde beim FCL nur zu vier Pflichtspieleinsätzen kam. Der Vertrag von Remo Arnold in Luzern läuft nur noch bis Sommer, die Trennung erfolgt nun aber laut “Landbote” ein halbes Jahr zuvor. In Winterthur soll der Youngster mehr Einsatzzeit erhalten.

psc 30 Dezember, 2019 15:28