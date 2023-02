Rückkehrer: Samuel Alabi spielt wieder für den FC Luzern

Der ghanaische Offensivspieler Samuel Alabi kehrt mit sofortiger Wirkung zum FC Luzern zurück.

Der 22-jährige Angreifer war zuletzt an den FC Ashdod nach Israel ausgeliehen. Diese Leihe wurde nun aber im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Alabi spielt seit der Saison 2020/21 beim FC Luzern, hatte jedoch immer wieder mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen. Um dem offensiven Mittelfeldspieler mehr Einsatzminuten zu ermöglichen, entschied sich der FC Luzern in Absprache mit dem Spieler, die aktuelle Saison auf Leihbasis beim FC Ashdod in Israel zu bestreiten.

Leider konnte sich Samuel auch in Israel nicht ganz von seinem in der Saison 2021/22 erlittenen Kreuzbandriss erholen und entsprechend haben sich der FC Luzern und der FC Ashdod entschieden, die verbleibende Reha-Phase in Luzern abzuschliessen und das Leihgeschäft zu beenden. Der Vertrag des Youngsters in der Innerschweiz läuft bis 2024.

Die bis zum 30. Juni 2023 gültige Ausleihe an den FC Ashdod wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Welcome back Samuel!#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärnhttps://t.co/LAco2xAd7c pic.twitter.com/yf3UXr7TEh — FC Luzern (@FCL_1901) February 9, 2023

psc 9 Februar, 2023 13:13