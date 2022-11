Serie A-Leader Napoli jagt Nati-Juwel Ardon Jashari

Ardon Jashari steht in diesen Tagen mit der Schweiz an der WM im Einsatz. Klubtechnisch wirft nun ein absoluter Topklub ein Auge auf den Mittelfeldspieler des FC Luzern.

Wie italienische Medien berichten, ist der 20-jährige Spielmacher ein konkretes Transferziel von Napoli. Dort macht die Scouting-Abteilung und sportliche Führung zurzeit einen sehr guten Job. Die aktuelle Mannschaft ist hervorragend zusammengestellt und harmoniert bestens. Sowohl in der Serie A wie auch in der Champions League glänzt sie in der aktuellen Spielzeit. Jashari, der in diesem Kalenderjahr einen sensationellen Aufstieg hingelegt hat, wird in Neapel durchaus das Potential attestiert, dereinst Weltklasse-Format zu erreichen.

Der Youngster ist aktuell noch bis 2026 an den FCL gebunden. Auch Bundesligist Wolfsburg liess ihn zuletzt mehrfach vor Ort beobachten und zeigt scheinbar grosses Interesse.

psc 24 November, 2022 09:43