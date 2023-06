Steve von Bergen schliesst Transfer von Ardon Jashari zu YB aus

Luzerns Mittelfeldjuwel Ardon Jashari wird in diesem Sommer nicht zu den Young Boys wechseln, wie Sportchef Steve von Bergen versichert.

Trotz dem nahenden Abschied von Fabian Rieder werden sich die Berner nicht um den Jung-Nationalspieler bemühen, wie von Bergen gegenüber "Blick" verrät: "Wir haben mit Cheikh Niasse, Sandro Lauper und Miguel Chaiwa drei Sechser." Einen weiteren benötigen die Berner nicht.

Der fast sichere Abgang von Rieder wurde mit dem in dieser Woche kommunizierten Transfer des Polen Lukasz Lakomy bereits teilweise kompensiert. Ganz ausschliessen will von Bergen eine weitere Verpflichtung im eher offensiven Mittelfeld indes nicht, zumal Vincent Sierro, der den Schweizer Meister im Winter verliess, bisher nicht ersetzt wurde. "Es kann sein, dass wir noch etwas machen", sagt von Bergen und führt aus, dass sowieso fast nichts gänzlich ausgeschlossen werden könne, solange das Transferfenster geöffnet ist. In der Schweiz ist dies noch bis am 7. September der Fall.

psc 22 Juni, 2023 13:42