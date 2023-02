Super League-Wechsel: Joaquin Ardaiz von Luzern nach Winterthur

Der urugayische Stürmer Joaquin Ardaiz wechselt innerhalb der Super League vom FC Luzern nach Winterthur.

Der 24-Jährige kam in dieser Saison für den FCL zu insgesamt 17 Einsätzen, war im Angriff aber nicht gesetzt. Jetzt will der Mittelstürmer, der in der vergangenen Saison für den FC Schaffhausen in der Challenge League insgesamt 20 Treffer erzielte und damit seine Torjägerqualitäten bewies, in Winterthur durchstarten. Der Transfer erfolgt leihweise bis Saisonende.

Die Mannschaft von Trainer Bruno Berner

Joaquin Ardaiz wechselt leihweise bis zum Ende der aktuellen Saison zum FC Winterthur. Viel Glück und alles Gute, Arda!#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/Uvv6etImb4 — FC Luzern (@FCL_1901) February 2, 2023

psc 2 Februar, 2023 11:11