Vier Luzerner Profis vor Trainingsstart positiv getestet

Vor der Wiederaufnahme des Trainings beim FC Luzern wurden gleich vier Spieler positiv auf das Coronavirus getestet.

Dies teilen die Innerschweizer am Montag mit. Der FC Luzern nimmt die Rückrunde als Tabellenletzter der Super League in Angriff. An Bord ist mit Mario Frick ein neuer Cheftrainer. Der Rückrundenstart erfolgt am 30. Januar mit dem Heimspiel gegen den FC Basel.

⚠️ Vier unserer Spieler wurden vor dem Trainingsstart positiv auf COVID-19 getestet und befinden sich in Isolation. Der Trainingsbetrieb kann aber wie geplant durchgeführt werden. Wir wünschen den vier Spielern eine schnelle Genesung ✊🏼☘️. #FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/dl37nzlJVp — FC Luzern (@FCL_1901) January 3, 2022

psc 3 Januar, 2022 11:54