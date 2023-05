YB kämpft gegen ausländische Topklubs um Ardon Jashari

Der BSC Young Boys muss im Sommer aller Voraussicht nach den Abgang von Fabian Rieder verkraften, den es ins Ausland zieht. Als möglicher Ersatz steht Ardon Jashari im Visier.

Der 20-Jährige Neo-Nationalspieler zieht im Mittelfeld des FC Luzern die Fäden und wäre tatsächlich ein 1:1-Ersatz für Rieder. Laut "Blick" zeigen die Berner nach wie vor Interesse an Jashari. Allerdings müssen sie sich gegen hochkarätige Konkurrenz durchsetzen. Porto, RB Leipzig und Atalanta werden ebenfalls als Interessenten genannt. In der Innerschweiz scheint man davon auszugehen, dass Jashari den Verein im Sommer tatsächlich verlässt. "So realistisch müssen wir sein", sagte FCL-Coach Mario Frick zuletzt.

In welche Richtung es Jashari zieht, ist aber noch völlig offen. Grundsätzlich scheint ihn der Gang ins Ausland zu reizen - allerdings nur, wenn er beim neuen Verein auch Perspektiven auf regelmässige Einsätze hat. Als Ablöse stehen rund 5 bis 8 Mio. Franken im Raum.

psc 24 Mai, 2023 10:03