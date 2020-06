5 auffällige Corona-Tests beim FC Sion

Der FC Sion hat seine Spieler und den gesamten Staff anlässlich des Wiederbeginns des Trainings am Montag auf das Coronavirus testen lassen. Fünf Resultate fielen teilweise positiv aus.

Bei den Betroffenen wurde ein Kontakt mit dem Virus in den vergangenen Wochen nachgewiesen. Allerdings zeigt keiner der Betroffenenen irgendwelche Symptome, wie die Walliser mitteilen. Die auffälligen Testresultate lagen bei zwei Spielern der U21, zwei Mitgliedern des Staffs sowie Cheftrainer Ricardo Dionisio Pereira vor. Bis zum Eintreffen der definitiven Resulate in 24 oder 48 Stunden nehmen die Betroffenen nicht am Training teil.

Information concernant le Covid-19. Cinq membres du FC Sion dans l'attente de résultats complémentaires. 👉https://t.co/DDG0Ra2dec pic.twitter.com/dnC2sn8Wry — FC Sion (@FCSion) June 2, 2020

psc 2 Juni, 2020 12:03