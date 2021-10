Aleksandar Prijovic zieht weiter, diesmal nach Australien. Western United bestätigt die auf mehrere Jahre ausgelegte Zusammenarbeit mit dem gebürtig aus St. Gallen stammenden Spieler.

“Ich weiss, dass es in der A-League viel Qualität gibt, viele gute Spieler und viele gute Mannschaften, und ich freue mich darauf, gegen sie anzutreten”, kommentiert Prijovic seinen Wechsel. “Ich bin zuversichtlich, dass ich der Mannschaft helfen kann, Tore zu schiessen und Spiele zu gewinnen – und hoffentlich können wir in Zukunft um Titel kämpfen.”

Prijovic hatte zuvor zweieinhalb Jahre für das saudische Al-Ittihad Dschidda gespielt und verfügt über weitreichend internationale Erfahrung. Der 31-Jährige, der einst für die Nachwuchsmannschaften der Schweiz spielte und später für Serbien 13 Spiele bestritt, war schon in der Champions League sowie der Europa League im Einsatz.

In der Schweiz sammelte Prijovic ebenfalls Erfahrung. Seine Jugend verbrachte er beim FC St. Gallen, im Profibereich spielte Prijovic für den FC Sion sowie den FC Lausanne-Sport.

We are excited to announce the signing of Serbian international striker Aleksandar Prijović on a multi-year deal 🇷🇸

💚🖤 https://t.co/LNDRIXi51M

— Western United FC (@wufcofficial) October 14, 2021