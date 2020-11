Alex Song wird seiner Berufung für die nächste Zeit in Dschibuti nachgehen. “Ich habe in Arta einen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Das ist eine Gelegenheit, um den Fussball in Dschibuti zu promoten”, kommentierte der 33-Jährige seine Vertragsunterzeichnung bei AS Arta/Solar7.

Von August 2018 bis März 2020 lief Song für den FC Sion auf. Zuvor war der ehemalige kamerunische Nationalspieler unter anderem für den FC Arsenal sowie den FC Barcelona aktiv.

Former Barcelona and Arsenal midfielder Alex Song confirms that he has joined Djibouti 🇩🇯 Premier League side AS Arta.

This year continues to unveil more and more wonders. 😎😎😎 pic.twitter.com/Up7Mt1KwKx

— Usher Komugisha (@UsherKomugisha) November 7, 2020