Balotelli wegen Körperverletzung angeklagt

Mario Balotelli steht vor einer grossen innerfamiliären Herausforderung. Der Bruder des Starspielers vom FC Sion ist wegen Körperverletzung angeklagt worden.

Enoch Barwuah Balotelli, der Bruder von Mario Balotelli, ist offenbar angeklagt worden. Das berichtet die britische Boulevardzeitung «Sun». Barwuah soll nach einem Vorfall in seiner Heimatstadt Brescia in Schwierigkeiten geraten sein und ist nun mit dem Rapper Prince The Goat und einer dritten Person angeklagt worden.

Barwuah soll einen 26-jährigen Einheimischen in einem Nachtlokal in Brescia verprügelt haben. Medizinischen Berichten zufolge erlitt das Opfer einen Bruch der Augenhöhle, der Knochensplitter in seinen Nebenhöhlen hinterliess. Die Carabinieri hat eine Untersuchung zu den Ereignissen vom 22. Dezember eingeleitet.

Die «Sun» zitiert das Opfer folgendermassen: «Ich wurde zu Boden gestossen. Enoch schlug mir ins Gesicht und an die Schläfe. Er hörte erst auf, als die Türsteher eingriffen. Ich beschloss, den Nachtclub zu verlassen, aber Enock holte mich auf dem Parkplatz ein. Er trat mich zu Boden und erwischte mich dann mit einem weiteren Tritt an der Augenbraue.»

Barwuah war bereits in der italienischen TV-Show Big Brother VIP zu sehen. Vor Kurzem eröffnete er seinen eigenen Nachtclub, Secret Lounge, in Brescia. Gemeinsam mit seinem Bruder Mario Balotelli stand er bei Adana Demirspor unter Vertrag. Inzwischen spielt Barwuah bei CPR Ospitaletto, einem unterklassigen Verein in Italien.

aoe 31 Dezember, 2022 14:30