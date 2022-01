Bestätigt: Loris Benito führt Gespräche mit einem Super Ligisten

Linksverteidiger Loris Benito könnte in Kürze wieder in der Super League auflaufen. Der 30-jährige Linksverteidiger führt Gespräche mit dem FC Sion.

Dies bestätigt Klubpräsident Christian Constantin am Sonntag gegenüber “Blick”. “Wir sind am Diskutieren”, sagt CC. Benito ist seit Sommer ohne Verein, nachdem er seinen Kontrakt bei Girondins Bordeaux mangels Perspektiven aufgelöst hatte. Zuletzt durfte er sich beim FC Aarau fithalten. Grundsätzlich suchte er eher ein neues Engagement im Ausland. Nun könnte es für den früheren FCZ- und YB-Profi aber wieder in die Schweiz gehen. Aufgrund der Tatsache, dass er über keinen laufenden Vertrag verfügt, besteht kein Zeitdruck hinsichtlich eines Transfers.

psc 30 Januar, 2022 17:41