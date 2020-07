Bestätigt: Xamax gegen Sion findet am Donnerstag statt

DAs Ligaspiel zwischen Xamax und dem FC Sion findet am Donnerstagabend statt.

Die Partie hätte ursprünglich bereits am Mittwochabend über die Bühne gehen sollen. Wegen eines positiven Corona-Befunds bei einem Spieler der Neuenburger wurde es allerdings um einen Tag verschoben. Wie der Neuenburger Kantonsarzt am Mittwochabend schliesslich mitteilt, müssen keine weiteren Xamax-Spieler in Quarantäne. Der betroffene Spieler habe sich bereits früher mit dem Virus infiziert. “Folglich ist es nicht angezeigt, eine gesundheitspolizeiliche Massnahme gemäss dem Epidemiengesetz in Form von Isolation oder Quarantäne anzuwenden”, teilt er mit.

❗️ Keine Quarantäne bei Xamax – Spiel gegen Sion findet statt.

ℹ️ Mehr Informationen dazu auf https://t.co/ZoLCRqdx3b

–

❗️ Pas de quarantaine – Neuchâtel Xamax FCS jouera bien contre Sion, ce jeudi.

ℹ️ Plus d'informations sur https://t.co/ZoLCRqdx3b pic.twitter.com/2fi6bWlIEp — Swiss Football League (@News_SFL) July 15, 2020

psc 15 Juli, 2020 20:12