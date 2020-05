Christian Constantin verzichtet auf Teilnahme an Generalversammlung

Am Freitag ist für den Schweizer Fussball ein sehr wichtiger Termin: An einer ausserordentlichen Generalversammlung im Stade de Suisse wird entschieden, ob und wie die Super und Challenge League in dieser Saison forgesetzt werden. Christian Constantin hat auf den Termin offenbar keine Lust.

Der Präsident der FC Sion hat sich in den letzten Wochen zunächst als vehementer Fürsprecher eines Saisonabbruchs und dann als solcher für eine Aufstockung der Super League hervorgetan. Beide Vorschläge drohen an der SFL-Sitzung zu scheitern. Stattdessen könnte die aktuelle Saison ab Mitte Juni regulär fortgesetzt werden. Christian Constantin wird laut einem Bericht von “Le Matin” in Bern nicht anwesend sein. Stattdessen schickt er Sions Generaldirektor Marco Degennaro zum wichtigen Termin.

psc 28 Mai, 2020 16:22