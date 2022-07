Christian Constantin verhindert Benito-Rückkehr zu YB

Loris Benito möchte den FC Sion verlassen. Die Young Boys bekunden Interesse an einer Rückkehr des 30-jährigen Linksverteidigers. Zu dieser wird es aber nicht kommen.

Sion-Präsident Christian Constantin hat ein Angebot der Berner vor einigen Wochen abgelehnt, wie er gegenüber “Blick” bestätigt: “YB hat ein Angebot für Loris abgegeben, das ich aber abgelehnt habe, weil es zu tief war.” Benito steht im Wallis noch für eine weitere Saison unter Vertrag. Constantin bestätigt indes, dass der Abwehrspieler den Klub in diesem Sommer gerne verlassen würde. Hintergrund ist wohl, dass sich der Verteidiger keine Chancen auf eine Rückkehr in die Nati ausrechnet, solange er in Sion spielt.

Constantin macht eine klare Ansage: “Für das Ausland hat er eine Ausstiegsklausel. Zahlt jemand die geforderte Summe, ist er weg. Für die Schweiz ist das anders.” Bislang ist noch kein entsprechendes Angebot eingetroffen.

