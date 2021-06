Constantin hat entschieden: Marco Walker bleibt Sion-Trainer

Marco Walker bleibt nach dem gesicherten Ligaerhalt mit dem FC Sion auch in der kommenden Saison Trainer der Walliser.

Dies bestätigt Präsident Christian Constantin im Interview mit dem “Blick”. “Wir haben uns auf einen Ein-Jahres-Vertrag geeinigt”, sagt der Sion-Boss. Marco Walker sei ein angenehmer Zeitgenosse, bei dem er schon ein gutes Feeling hatte, als dieser noch in Basel war, führt CC aus: “Er ist eine Person, die enorm viel von sich gibt.”

Walker übernahm bei Sion Mitte März für den glücklosen Fabio Grosso und führte die Mannschaft in 13 Spielen aus grosser Bredouille zum Verbleib in der Super League. Dafür wird er nun also mit einem neuen Vertrag belohnt.

psc 1 Juni, 2021 21:38