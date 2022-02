Deshalb entschied sich Nati-Verteidiger Loris Benito für den Wechsel nach Sion

Noch Ende des vergangenen Jahres betonte der damals vertragslose Loris Benito, dass er seine Karriere im Ausland fortsetzen möchte. Nun entschied er sich doch für die Rückkehr in die Schweiz und unterschrieb in dieser Woche beim FC Sion. Der 30-Jährige erklärt die Hintergründe.

Gegenüber “Blick” betont Benito, dass er diverse Offerten vorliegen hatte, darunter auch welche aus dem Ausland: “Ich wollte zuerst alles auf den Tisch legen. Und dann machte der FC Sion von allen den besten Eindruck.”

Der Austausch mit Sion-Sportchef Barthélemy Constantin sei intensiv gewesen. Immer wieder hat der Sion-Verantwortliche den Schweizer Nationalspieler angerufen. Diese Bemühungen haben dem Verteidiger offenbar imponiert.

Benito fühlt sich bereit, sofort seinen Anteil für weitere Sion-Sieg zu leisten. Im Winter hielt er sich beim FC Aarau fit und durfte mit seinem Stammklub sogar ins Trainingslager. Bereits für das Auswärtsspiel in Basel am Sonntag könnte ihn Sion-Coach Paolo Tramezzani einsetzen.

Benito legte bei seiner Klubwahl vor allem Wert darauf, endlich wieder garantierte Spielpraxis zu erhalten. Die WM in Katar Ende des Jahres ist eines seiner grossen Ziele: “Ich weiss, dass dieser Zug am Abfahren ist, aber ich will noch aufspringen.” An der EM im vergangenen Jahr zählte er zum Kader. Vom neuen Nati-Coach Murat Yakin wurde er bislang allerdings noch nicht berücksichtigt, was natürlich daran liegt, dass er in der Hinrunde vereinslos war. Dieser Umstand hat sich nun geändert. Die nächsten Länderspiele finden im März gegen den Kosovo und England statt.

