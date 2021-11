Ex-Sion-Spieler Federico Dimarco vor Verlängerung bei Inter Mailand

Inter Mailand scheint langfristig mit Federico Dimarco zu planen. Der Flügelspieler steht vor der Verlängerung beim amtierenden Italienischen Meister.

Federico Dimarco steht offenbar kurz davor, eine Auffrischung seines Vertrags zu erhalten. Davon berichtet zumindest das italienische Portal “Calciomercato.com”. Demnach plant Inter Mailand die aktuell bis 2023 datierte Zusammenarbeit vorzeitig bis 2026 zu verlängern.

Je nach Spielsystem übernimmt Dimarco den defensiven oder den offensiven Part. Die linke Seite teilt er sich vorwiegend mit Ivan Perisic, dessen Vertrag ausläuft. Wegen seiner aufsteigenden Form wurde Dimarco im Oktober zum ersten Mal in die italienischen Nationalmannschaft berufen, blieb beim Final Four der Nations League allerdings ohne Einsatz.

In der Schweiz ist Dimarco noch aus seiner Zeit beim FC Sion bekannt. Sein Wechsel ins Wallis ging damals für knapp vier Millionen Euro über die Bühne. Nach einer überzeugenden Saison 2017/18 holte ihn Inter per sofort zurück in die Lombardei.

aoe 27 November, 2021 12:35