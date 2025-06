Ex-YB-Goalie Anthony Racioppi kehrt in die Super League zurück

Der frühere YB-Keeper Anthony Racioppi kehrt nach einem eher schwierigen Jahr im Ausland wohl wieder in die Schweiz zurück.

Der 26-jährige Genfer steht laut "Corner Magazine" vor der Unterschrift beim FC Sion. Dort soll er Timothy Fayulu als Nummer 1 ablösen. Racioppi wurde einst in seiner zweiten Heimat Frankreich bei Olympique Lyon ausgebildet und spielte zwischen Anfang 2022 und Sommer 2024 für die Young Boys. Dort war er phasenweise die Nummer 1. Allerdings spielte er im Hinblick auf diese Saison keine Rolle mehr, weshalb er sich dem englischen Zweitligisten Hull City anschloss. Dort konnte er sich aber ebenso wenig etablieren wie bei einer Leihe bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln in der Rückrunde. Nun will er in Sion endlich wieder zu der lang ersehnten Spielpraxis gelangen.

Racioppi blickt bislang auf 40 Einsätze in der Super League zurück.

