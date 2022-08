Der FC Sion begrüsst Ex-Nationalspieler François Moubandje

Der FC Sion bestätigt den Zuzug von Aussenverteidiger François Moubandje.

Der 32-jährige Linksverteidiger unterschreibt im Wallis für zwei Jahre bis Sommer 2024. Moubandje war seit Sommer vereinslos, nachdem sein Kontrakt bei Dinamo Zagreb ausgelaufen war. Er bestritt in der Vergangenheit 21 Länderspiele für die Schweiz. Der Ex-Servettien war seit neun Jahren ausnahmslos im Ausland tätig. Nun kehrt er in die Schweiz zurück. In Sion wird er mit der Rückennummer 90 auflaufen.

👋🏻 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 ! Le FC Sion a le plaisir d’annoncer la venue de 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰̧𝗼𝗶𝘀 𝗠𝗼𝘂𝗯𝗮𝗻𝗱𝗷𝗲 qui s’est engagé pour deux ans ! Le communiqué ⤵️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) August 31, 2022

