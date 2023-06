FC Sion gibt ersten Neuzugang bekannt

Nach einer Armada an Abgängen ist es dem FC Sion gelungen, den Neuaufbau mittels des ersten Neuzugangs einzuleiten.

Dejan Sorgic (33) heisst der erste Neuzugang, den der FC Sion nach dem Abstieg aus der Super League bekanntgibt. Nach offiziellen Angaben aus dem Wallis unterschreibt der Stürmer, der nach seinem Ausscheiden beim FC Luzern ohne Verein gewesen wäre, einen Vertrag für die kommende Saison.

Sorgic wurde einst in Luzern ausgebildet und sammelte danach Erfahrungen in der Schweiz und im Ausland (Schaffhausen, Kriens, Thun, Auxerre). Trainer Didier Tholot kann mit Sorgic in der neuen Saison auf geballte Erfahrung zurückgreifen.

Mit über 200 Spielen in der Super League ist Sorgic wahrlich eine bewanderte Kraft. In der zurückliegenden Saison erzielte er für Luzern in 23 Spielen acht Tore.

👋🏻 𝗨𝗻 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲𝗿 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝘁 Le FC Sion tient sa première recrue de l’été en la personne de 𝗗𝗲𝗷𝗮𝗻 𝗦𝗼𝗿𝗴𝗶𝗰. 🔥 👉🏻 https://t.co/KzqbZfKd35#BienvenueDejan #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/yF0TRSflGH — FC Sion (@FCSion) June 24, 2023

aoe 24 Juni, 2023 17:20