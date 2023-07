Der FC Sion hat einen Plan mit Mario Balotelli

Mario Balotelli steht beim FC Sion zwar noch für eine weitere Saison unter Vertrag, soll den Super League-Absteiger aber in diesem Sommer unbedingt verlassen. Dafür hat der Klub einen Plan ausgearbeitet.

Das 32-jährige Enfant terrible soll mit Spezialtraining quasi fit gemacht werden für einen Transfer. "Ab Montag beginnt für Mario ein individuelles Spezialtraining, um ihn in einen verkaufsfähigen Zustand zu bringen. Damit er seinem Job so nachgehen kann, wie ein Profi das sollte. Ein Zustand, den er bei uns nie erreicht hat", sagt Sion-Präsident Christian Constantin gegenüber "Blick". Balotelli hat in seiner ersten und wohl einzigen Saison für die Walliser in 18 Spielen sechs Tore erzielt. Viel weniger als er beim Amtsantritt ankündigte. Gegen Ende der vergangenen Saison hin fehlte er verletzungsbedingt fast nur noch.

Offerten liegen für den Stürmer noch keine vor, Interesse soll es aber unter anderem von Rapid Bukarest aus Rumänien und dem mexikanischen Rekordmeister Club America geben.

Aus seiner Heimat sollen sich Serie A-Aufsteiger Cagliari und Lazio mit Balotelli beschäftigen. Constantin will den Angreifer nicht gratis abgeben, sondern möglichst die 2,5 Mio. Franken zurück, die er vor Jahresfrist dem türkischen Erstligisten Adana Demirspor überwiesen hatte.

