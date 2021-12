Sion-Präsident Christian Constantin kündigt seinen Rücktritt an

Ein FC Sion ohne Christian Constantin ist eigentlich nicht vorstellbar. Jetzt lässt der 64-Jährige allerdings eine Bombe platzen und kündigt seinen Rückzug an.

“In drei bis vier Jahren werde ich als Präsident des FC Sion zurücktreten”, sagt CC bei “Le Nouvelliste”. Constantin waltet mit einem vierjährigen Unterbruch bereits seit 1992 als Präsident der Walliser. In dieser Zeit hat er den Verein dank seiner Investitionen seit 2006 ununterbrochen in der Super League halten können. Zahlreiche Trainer wurden je nach Lesart eingesetzt oder auch verschlissen. Nun bereitet Constantin also seinen Abgang an. In einigen Jahren will er das Zepter in Sion definitiv abgeben.

psc 21 Dezember, 2021 09:56