Sion-Profis stimmen einem Gehaltsverzicht zu

Die Spieler und der Trainerstaff haben einer Gehaltskürzung für die nächsten Monate zugestimmt.

Dies bestätigen die Profis in einem offenen Brief an die Fans. Darin betonen sie, dass sie froh sind trotz der schwierigen Umstände ihrer Passion nachgehen zu dürfen. Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Situation stimmen die Spieler und auch Trainer einer Reduktion des Gehalts für mehrere Monate zu.

𝗟𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗢𝗨𝗩𝗘𝗥𝗧𝗘 Les joueurs et membres du staff du FC Sion ont tenu à vous adresser une lettre ouverte

psc 25 Februar, 2021 17:21