Der FC Sion begrüsst Rückkehrer Adryan

Der FC Sion wird demnächst wieder auf die Dienste des brasilianischen Stürmers Adryan zählen.

Der 26-jährige Offensivspieler lief bereits zwischen 2017 und Februar 2020 für die Walliser auf. Nachdem er zwischenzeitlich in die Türkei und schliesslich wieder in die Heimat wechselte, weilt er nun wieder in die Schweiz. Laut “rhone.fm” wird er in Kürze wohl wieder einen Profivertrag unterzeichnen. Derzeit ist er vereinslos und daher ablösefrei zu haben. In der U21 stand er in einem Testspiel jüngst sogar schon im Kader des FC Sion.

In 38 Super League-Spielen gelangen ihm in der Vergangenheit 14 Tore.

psc 23 Juli, 2021 14:54