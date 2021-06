Gelson Fernandes kann es kaum erwarten, beim FC Sion loszulegen. “Ich bin sehr glücklich und stolz, dem Klub meines Herzens als Vizepräsident beizutreten”, schreibt der 34-Jährige in den sozialen Netzwerken. “Ich werde mein Bestes für unseren Klub, unsere Stadt und unsere Region geben.”

Fernandes beendete im Sommer vorigen Jahres seine Aktivkarriere. Einst durchlief er beim FC Sion die Juniorenstufen und gab später sein Profidebüt bei den Wallisern. Mit dem 67-fachen Schweizer Nationalspieler bekommt Sion einen engagierten und mehrsprachigen Ex-Profi, der weltweit sehr gut vernetzt ist.

I am very happy and proud to join the club of my heart ❤️ as a vice-président.

I will give the best for our club, our city, our region.

Hop @fcsion .

Je suis très heureux d’être de retour à la maison en tant que Vice-président pour ce fabuleux challenge. Un choix dicté par le❤️ pic.twitter.com/fPTYI9JE9k

