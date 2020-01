Juve krallt sich das nächste Sion-Talent

Juventus wildert weiterhin bei Talenten, die in der Schweiz beschäftigt sind. Der 19-jährige Argentinier Enzo Barrenechea wechselt nach Turin.

Der Mittelfeld-Youngster stiess erst im vergangenen Sommer aus seiner Heimat ins Wallis und kam bislang in sieben Spielen für die zweite Mannschaft von Sion in der Promotion League zum Einsatz. Obwohl er da nicht unbedingt zu überzeugen wusste, krallt sich Juve den Defensivspezialisten und integriert ihn in die eigene U19.

Bereits zuvor schnappte sich der italienische Meister mit Yannick Cotter einen talentierten Sion-Youngster. Ausserdem schlug Juve auch beim Genfer Talent Kristian Sekularac zu.

psc 30 Januar, 2020 11:34