Karlen kehrt zum FC Sion zurück

Wie der FC Sion offiziell vermeldet, kehrt Stürmer Gaëtan Karlen ablösefrei zu seinem Jugendklub zurück.

Erst hat der FC Sion Serey Die unter Vertrag genommen, im Anschluss hat Xamax die Transfers von Xavier Kouassi und Johan Djourou als perfekt vermeldet. Nun geht das Transfer-Hickhack der beiden Westschweizer Klubs in die nächste Runde: via Twitter bestätigt Sion offiziell, dass Stürmer Gaëtan Karlen ablösefrei zu den Wallisern wechselt.

Allerdings ist nicht bekannt, ob der 26-jährige Torjäger schon im Juli zu seinem Jugendklub zurückkehrt. Über die Rückkehr freut er sich dennoch allemal. “Der Präsident hat Recht, wenn er sagt, dass ich in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht habe. Ich freue mich darauf, dies der Walliser Öffentlichkeit zu zeigen. Ich hatte mehrere Möglichkeiten für diesen Sommer, aber die Wahl, nach Sion zu kommen, fiel mir leicht. Ich habe hier meine Kindheit verbracht, ich war Fan des FC Sion, ein Balljunge, ein Spieler… Ich freue mich, ein Stück Walliser Identität hierher zu bringen. Ich weiss, dass es für die Fans sehr wichtig ist und es ist ein Wert, den ich teile. All dies, zusammen mit der Rede des Präsidenten, machte meine Wahl logisch”, wird Karlen in einem Statement zitiert.

adk 31 Mai, 2020 10:28