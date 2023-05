Krebs-Schock bei Sion-Goalie Heinz Lindner

Beim österreichischen Goalie Heinz Lindner wurde ein bösartiger Tumor im linken Hoden entdeckt und bereits entfernt.

Die Diagnose und Operation macht der 32-Jährige am Dienstag publik. "Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass mich diese Diagnose hart getroffen hat. Ich habe mich vor wenigen Tagen einer Operation unterzogen, die sehr gut verlaufen ist. Für das rechtzeitige Erkennen, Diagnostizierten, Behandeln und für die erfolgreiche Operation möchte ich mich beim Team des Hôpital Riviera-Chablais in Rennaz und ganz besonders bei Dr. Joëlle Deriaz und Dr. Thomas Tawadros bedanken", schreibt Lindner auf Instagram.

Glücklicherweise wurde der Tumor frühzeitig entdeckt. Gestreut habe er noch nicht. In der aktuellen Saison wird Lindner nicht mehr spielen. Er führt aus: "Ich möchte mich in den kommenden Wochen voll und ganz darauf konzentrieren, wieder gesund zu werden. Ich drücke fest die Daumen, dass sowohl das österreichische Nationalteam als auch der FC Sion die kommenden Spiele ohne mich positiv bestreiten und werde als Fan mitfiebern. Ich freue mich, in der nächsten Saison wieder komplett fit und einsatzbereit zu sein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Heinz Lindner (@heinzlindner)

𝗧𝗢𝗨𝗦 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗛𝗘𝗜𝗡𝗭 🫶🏻 Notre gardien sera éloigné des terrains en raison d’une opération suite à la découverte d'une tumeur au testicule gauche. Découvrez son message ⤵️#TousAvecHeinz❤️ — FC Sion (@FCSion) May 16, 2023

psc 16 Mai, 2023 15:23