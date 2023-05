Legendäres Telefonat: Sion-Stürmer Balotelli gratuliert Osimhen zum Titel

Während der Napoli-Stürmer nach der Partie noch Pasta verdrückt und verständlicherweise in grosser Aufregung ist, wahrt Balotelli die Ruhe und einfach glücklich für seinen Kumpel. Osimhen scheint mit seinen Gefühlen nicht ganz klar zu kommen. Der Sion-Stürmer macht eine ziemlich simple Ansage: «Kümmere dich jetzt nicht darum, was du fühlst – Du bist Champion!»

Don’t care how you feel… YOU ARE A CHAMPION… Balotelli to Victor Osimhen #Napoli pic.twitter.com/vzYYgBxTo5

— Mr Adu (@DontBringUrself) May 4, 2023