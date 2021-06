Marco Degennaro verlässt Sion und wechselt zu Yverdon-Sport

Sions Geschäftsführer Marco Degennaro verlässt die Walliser nach insgesamt neun Jahren und und wird neuer Geschäftsführer bei Challenge League-Aufsteiger Yverdon-Sport.

Der Italiener war neben Präsident Christian Constantin in den vergangenen Jahren die grosse Konstante bei Sion. Als Sportdirektor begonnen, war er seit 2015 als Geschäftsführer des Super League-Klubs tätig. Nun nimmt Degennaro beim ambitionierten FC Yverdon-Sport eine neue Aufgabe an. Die Romands haben vor kurzem den Aufstieg in die Challenge League realisiert.

Als Berater von CC bleibt Degennaro weiterhin tätig, wie der Super Ligist mitteilt.

psc 1 Juni, 2021 14:45