Mario Balotelli fehlt dem FC Sion krankheitsbedingt

David Bettoni ist seit Monate neuer Trainer des FC Sion. Mit Mario Balotelli konnte sich der Franzose bislang allerdings nicht auf dem Platz unterhalten.

Wie er am Donnerstag gegenüber Journalisten mitteilt, fehlt der italienische Torjäger krankheitsbedingt. «Ich habe ihn nach wie vor nicht gesehen», wird Bettoni von «Blick» zitiert: «Die Ärzte haben gesagt, er habe Fieber. Wenn ein Spieler leidet und deshalb die Trainings verpasst, zögere ich nicht, im Hinblick auf das Spiel am Samstag Entscheidungen zu treffen.» Das heisst wohl, dass Balotelli beim Auswärtsspiel bei Leader YB am Samstag fehlen wird. Ärzte waren nach Aussage von Sion-Sportchef Barthélémy Constantin bei Balotelli daheim und hätten 39,5 Grad Fieber gemessen.

Balotelli führte das Team zuletzt zwar viermal in Folge als Captain an, zeigte sich aber sehr formschwach. Bettoni glaubt indes, dass er mit dem 32-Jährigen gut zurechtkäme: «Ich kann kein Urteil abgeben, da ich noch nicht mit ihm gesprochen habe. So oder so: Der Star eines Teams kann es nie alleine richten.» Der neue Sion-Coach war jahrelang Assistent von Zinédine Zidane bei Real Madrid und kennt sich aus: «Ich habe in Spanien gesehen, wie man mit grossen Namen umgeht. Es gibt schon eine besondere Art und Weise, wie man mit gewissen Elementen spricht.»

psc 9 März, 2023 18:55