Mario Balotelli ist verschollen und erscheint nicht zum Sion-Training

Der FC Sion vermisst Mario Balotelli! Der italienische Torjäger erschien in dieser Woche offenbar nicht zum Training.

Nachdem der 32-Jährige am vergangenen Wochenende Party in Lausanne machte, wie mittels “Videobeweis” erwiesen ist, fehlte er nach Angaben von “Nau.ch” in dieser Woche im Training der Walliser. Der FC Sion äussert sich bisher nicht zur Causa.

Am Samstag trifft der Super Ligist im Cup auf Rapperswil-Jona. Ob Balotelli auf dem Matchblatt auftauchen wird, ist bislang ungewiss.

psc 16 September, 2022 16:19