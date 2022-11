Balotelli wird für (mindestens) ein weiteres Spiel gesperrt

Sion-Stürmer Mario Balotelli wird vom Disziplinarrichter im Spielbetriebswesen der Swiss Football League wegen seines Stinkefingers gegen den FC Basel für ein weiteres Spiel gesperrt.

Insgesamt muss der 32-Jährige wegen des Vorfalls zwei Spiele zuschauen. Eines davon war das Cupspiel gegen den FC Wil am Mittwoch. Nun folgt also noch eine weitere Sperre. Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von zwei Tagen schriftliche Einsprache beim als Einzelrichter amtierenden Präsidenten der Disziplinarkommission erhoben werden. Im Falle einer Einsprache wäre Balotelli für das letzte Super League-Spiel des FC Sion vor der WM-Pause gegen den FC St. Gallen am Samstag spielberechtigt.

Inzwischen wurde wegen des Social Media-Posts, den Balotelli am Montag absetzte, ein weiteres Verfahren gegen den Italiener eröffnet. Durch dieses droht eine weitere Sperre und Busse.

psc 11 November, 2022 16:09