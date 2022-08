Der Mega-Transfer ist fix: Mario Balotelli wechselt zum FC Sion

Es wurde fast bis zur letzten Minute gefeilscht. Doch jetzt ist der Wechsel von Mario Balotelli zum FC Sion in trockenen Tüchern.

Die Walliser verpflichten den 32-jährigen Torjäger tatsächlich und statten ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus. Laut “Blick”-Journalist wurden die notwendigen Daten am Mittwochabend um 17:59 Uhr in die Datenbank der FIFA geladen – eine Minute vor der Deadline in der Schweiz. Balotelli stösst vom türkischen Erstligisten Adana Demirspor ins Wallis. Der 36-fache Nationalspieler lief in der Vergangenheit bereits für Weltklubs wie Inter, Milan, Liverpool oder Manchester City auf – und neu eben für den FC Sion. Es ist der grösste Transfercoup von Sion-Präsident Christian Constantin, der bereits in der Vergangenheit immer wieder mit spektakulären Transfers für Furore gesorgt hatte.

Die Super League ist in jedem Fall durch eine grosse Attraktion reicher.

psc 31 August, 2022 18:25