Nächster Brasilianer vor Wechsel zum FC Sion

Der FC Sion könnte in Bälde einen brasilianische Transfer-Doppelschlag bekanntgeben. Neben Rückkehrer Adryan soll sich Marquinhos Cipriano dem Klub aus dem Wallis anschliessen.

Es scheint so, als würde die Brasilien-Connection im Tourbillon demnächst weiter anwachsen. Laut dem Portal “UOL Esporte” haben sich der FC Sion und Shakhtar Donetsk auf ein einjähriges Leihgeschäft von Marquinhos Cipriano verständigt. Der am Donnerstag beschlossene Deal soll überdies eine Kaufoption beinhalten.

Marquinhos Cipriano hatte sich im Sommer 2018 dem ukrainischen Klub angeschlossen. Der 22-Jährige spielte zuvor in seiner Heimat für den FC Sao Paulo. Im Shakhtar-Dress stehen aber erst 26 Pflichtspiele in Marquinhos’ Datenbank. In der letzten Saison kam der Linksverteidiger auf acht Meisterschaftsspiele.

Der FC Sion setzt sich wohl gegen zahlreiche Nebenbuhler durch. Al-Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten soll ebenfalls über einen Transfer verhandelt haben. Zudem sollen sich der französische Zweitligist SC Amiens sowie Brasiliens Erstliga-Klub EC Bahia für Marquinhos interessiert haben.

aoe 24 Juli, 2021 11:32