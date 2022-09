Nächster Sieg für Sion

Auch im zweiten Spiel mit Mario Balotelli gewinnt der FC Sion. Mit dem Sieg in St. Gallen kommen die Walliser auf einen Punkt an den Tabellenführer FC St. Gallen ran.

Nach vier Heimsiegen am Stück gibt der FC St. Gallen erstmals in dieser Saison Punkte im eigenen Stadion ab. Sion siegte nicht unverdient mit 2:1. Die Spieler um Trainer Paolo Tramezzani fuhren exakt dort fort, wo sie beim spät erzwungenen Sieg über den FC Basel (2:1) aufgehört hatten. Sion-Star Mario Balotelli kam erst im Lauf der zweiten Halbzeit in die Partie.

soe 11 September, 2022 09:06