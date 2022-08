Neben Balotelli: War Sion auch an Cavani dran?

Dem FC Sion glückt der Transfer von Mario Balotelli. Dabei soll der Super-League-Klub auch mit Edinson Cavani gesprochen haben.

Mario Balotelli wechselt vom türkischen Verein Adana Demirspor zum FC Sion in die Super League. Die Transfer-Sensation ist damit nach wochenlangem Hin und Her perfekt. Für die Sportchef Barthélémy Constantin und dessen Vater und Präsident Christian sei es “der grösste Transfer” in ihrer Ära.

Interessant ist auch, was “rhonefm.ch”-Reporter Christophe Moreillon twitterte. Laut ihm bestätigte Christian Constantin auch Gespräche mit einem weiteren Starstürmer. “Wir haben auch einmal mit Cavani gesprochen”, soll der Sion-Präsident verraten haben. Klar ist jedoch, dass Cavani nicht kommen wird. Den Uruguayer zieht es nach seinem Abschied bei Manchester United zum FC Valencia.

adk 31 August, 2022 19:59