Offiziell: David Bettoni ist nicht mehr Sion-Trainer

Die unklare Situation rund um Sion-Trainer David Bettoni gehört der Geschichte an: Der Franzose ist definitiv entlassen.

Dies bestätigten die Walliser am Montagmorgen auf ihrer Webseite. Und zwar mit einem einzigen Satz ohne irgendwelche Ausführungen. Das Aus von Bettoni ist die Konsequenz aus dem 0:5 gegen Servette am Samstag. Die gemeinsame Zusammenarbeit sei beendet, heisst es am Montag auf der Homepage des FC Sion. Zur Nachfolge ist noch nichts bekannt.

Bettoni wurde in Sion erst Anfang März angestellt. Er betreute die Mannschaft während zehn Spielen. Dabei gab es «nur» zwei Siege.

psc 15 Mai, 2023 09:20