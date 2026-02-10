Ex-Super League-Coach Paolo Tramezzani wird Trainer eines Frauenteams in Italien

Der frühere Sion- und Yverdon-Trainer Paolo Tramezzani stellt sich in seiner italienischen heimat einer neuen Herausforderung: Erstmals wird er ein Frauenteam coachen.

Wie Transferexperte Gianluca di Marzio berichtet, steigt der 55-Jährige beim ambitionierten Projekt in Como ein. Tramezzani wird beim Tabellenachten der Serie A Serie A femminile einsteigen.

Damit kehrt er auch erstmals seit sechs Jahren wieder nach Italien zurück. Seither trainierte er Mannschaften in der Schweiz, in Saudi-Arabien, in Kroatien und zuletzt bis September 2025 auf Zypern.