Paolo Tramezzani wieder beim FC Sion: «Ein bisschen verrückt»

Er ist wieder da, und irgendwie war er nie richtig weg: Paolo Tramezzani soll den FC Sion in der Super League halten. Der neue alte Trainer kann es selbst kaum fassen.

Nachdem das wenig erfolgreiche Intermezzo mit David Bettoni beendet wurde, hatte es nicht lange gedauert, bis der Name Paolo Tramezzani mit dem FC Sion in Verbindung gebracht wurde. Am Ende sollte es tatsächlich dazu kommen, dass der Italiener die Walliser erneut übernimmt - zum vierten Mal.

"Es fühlt sich schon ein bisschen verrückt an", sagt Tramezzani über seine Wiederernennung zum Chetrainer in Sion gegenüber "blue News". "Ich fühle mich diesem Verein, diesen Leuten und diesen Fans stark verbunden. Ich weiss, dass es eine schwierige Zeit ist." Es sei nicht das erste Mal, dass er in solchen Situationen zum Verein stosse.

Drei Runden vor Saisonende rangiert der FC Sion auf dem letzten Tabellenplatz der Super League, hat den Klassenerhalt also nicht mehr in der eigenen Hand und ist auf einen Ausrutscher des FC Winterthur angewiesen, der lediglich einen Punkt Vorsprung hat.

Wie Tramezzani die Mission angehen möchte? "Die Jungs sollen mit Emotionen und mit Herz spielen." Das ist auch dringend vonnöten, immerhin wartet an diesem Wochenende das Spiel gegen den Meister YB. Die weitere Aufgaben gegen Luzern und St. Gallen sind unwesentlich einfacher.

aoe 20 Mai, 2023 11:57