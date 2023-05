Paolo Tramezzani wird zum 4. Mal Sion-Trainer

Der FC Sion und Paolo Tramezzani kommen nicht los voneinander: Der 52-Jährige wird bereits zum vierten Mal Coach der Italiener.

Dies bestätigt der Verein von Präsident Christian Constantin am Dienstagmorgen. Tramezzani folgt auf David Bettoni, der nach der 0:5-Pleite gegen Servette am Wochenende nach nur zehn Spielen wieder gehen musste. Tramezzani war in dieser Saison bis zum 20. November Coach von Sion. Nun soll er die Mannschaft vor dem Abstieg bewahren.

👋🏻 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗧𝗿𝗮𝗺𝗲𝘇𝘇𝗮𝗻𝗶 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱 𝗹𝗲𝘀 𝗿𝗲̂𝗻𝗲𝘀 ! Le FC Sion informe ce jour du retour de Paolo Tramezzani à la tête de la première équipe. Le technicien italien revient avec une mission claire : assurer le maintien du FC Sion.#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) May 16, 2023

psc 16 Mai, 2023 09:23