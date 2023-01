Perfekt: Sion-Stürmer Filip Stojilkovic unterschreibt in 2. Bundesliga

Der Wechsel von Sion-Stürmer Filip Stojilkovic zum deutschen Zweitligisten Darmstadt 98 ist perfekt.

Die Lilien geben die Ankunft des 23-jährigen Angreifers am Dienstagmorgen offiziell bekannt. Stojilkovic unterschreibt in Darmstadt einen langfristigen Vertrag bis Juni 2027. Als Ablöse sind mehr als 2 Mio. Euro im Gespräch.

Angeblich buhlte auch Juventus um die Dienste des gebürtigen Zürchers, der auch über den serbischen Pass verfügt und in der aktuellen Saison in 18 Super League-Spielen fünf Tore markiert hat. Seine Wahl fiel aber auf die Hessen. «Ich wollte unbedingt zum SV Darmstadt und bin total happy, dass es endlich hingehauen hat. Die Gespräche mit den Beteiligten in Darmstadt haben mir von Beginn an ein sehr gutes Gefühl gegeben und auch den Weg des Klubs verfolge ich nicht erst seit gestern», wird der Angreifer anlässlich seiner Vertragsunterschrift beim Zweitligisten zitiert.

Guuude, Filip! ⚜ Die #Lilien haben Filip Stojilkovic vom Schweizer Erstligisten FC Sion verpflichtet. Der 23 Jahre alte Stürmer unterzeichnete am Böllenfalltor einen Kontrakt bis Juni 2027. Willkommen beim #sv98! 🤝 pic.twitter.com/djWCLChxcj — SV Darmstadt 98 (@sv98) January 31, 2023

psc 31 Januar, 2023 10:43