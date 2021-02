Profivertrag für Sion-Eigengewächs Kevin Halabaku

Der FC Sion stattet sein Eigengewächs Kevin Halabaku mit einem Profivertrag aus.

Der 19-jährige Offensivspieler kommt bislang noch für die U21 zum Einsatz. Er wurde in der Nachwuchsabteilung der Walliser ausgebildet und verpflichtet sich beim Super League-Klub nun bis 2025. In dieser Saison kam Halabaku, der über den Schweizer Pass verfügt, aber derzeit in den U-Nationalmannschaften des Kosovos spielt, zu neun Einsätzen in der Promotion League. Er kann im offensiven Mittelfeld oder im Angriff auf dem Flügel spielen.

✍🏻𝙆𝙀𝙑𝙄𝙉 𝙃𝘼𝙇𝘼𝘽𝘼𝙆𝙐 ✅ Le jeune attaquant, originaire de Conthey, a signé un premier contrat avec le FC Sion jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ ! 👉🏻 https://t.co/OZUgIG6cML Tout de bon pour la suite 💪🏻🔥#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 pic.twitter.com/UOYwOgSG05 — FC Sion (@FCSion) February 5, 2021

psc 5 Februar, 2021 12:11