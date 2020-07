Schweizer Supertalent weilt zum Medizintest bei Juve

Das Schweizer Sturmtalent Yannick Cotter verlässt seinen Stammklub FC Sion und wechselt zu Juventus. Am Dienstag ist er für die medizinischen Tests in Turin eingetroffen.

Der 18-Jährige schliesst sich der U19 von Juve an. Bereits im Januar hatte sich die alte Dame die Transferrechte an Cotter für knapp 5 Mio. Euro gesichert. Die Rückrunde spielte dieser aber noch auf Leihbasis im Wallis, wobei er da vorwiegend in der U21 zum Einsatz kam.

Nun zieht der Linksaussen definitiv nach Italien. Dort soll der Schweizer Juniorennationalspieler zunächst auf Stufe U19 zum Einsatz gelangen.

psc 21 Juli, 2020 14:30