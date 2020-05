Serey Dié könnte noch diese Saison für Sion spielen

Serey Dié wechselt per 1. Juni von Xamax zum FC Sion. Tatsächlich könnte der Ivorer noch in dieser Saison für seinen neuen Klub spielen.

Es wäre bereits der dritte Verein, für den der 35-jährige Mittelfeldspieler zum Einsatz gelangt. In der Hinrunde spielte er für den FC Aarau in der Challenge League und dann für Xamax. Normalerweise sind Spieler pro Saison nur für maximal zwei Vereine einsatzberechtigt. Die speziellen Umstände in der Coronakrise könnten aber zu einer Anpassung des Reglements führen. Entschieden wird am Freitag, wenn auch definiert wird, ob und wann die Saison fortgesetzt wird. Mittlerweile stehen fast alle Zeichen auf Grün: Auch in der Schweiz wird es in den beiden Profiligen mit grosser Wahrscheinlichkeit weitergehen. Und vielleicht auch mit Serey Dié im Dress von Sion.

psc 26 Mai, 2020 13:12