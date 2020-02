Sion bestätigt Transfer von Enzo Barrenechea zu Juve

Der FC Sion hat den Transfer des argentinischen Youngsters Enzo Barrenechea zu Juventus bestätigt.

Der 19-jährige Mittelfeldspieler stiess erst im vergangenen Sommer für rund 3 Mio. Euro aus seiner Heimat von den Newell’s Old Boys ins Wallis. Dort kam er in der Hinrunde aber nur zu einigen Einsätzen für die U21. Dennoch zieht er nach nur einem halben Jahr weiter zum italienischen Serienmeister. Möglicherweise war Juve bereits am Transfer von Barrenechea zu Sion beteiligt und die Vereinbarung für die Weiterreichung bestand schon vorher.

In Turin wird der Youngster zunächst in die U19 integriert.

Six mois après son arrivée au FC Sion, Enzo Barrenechea est transféré à la Juventus. Tous les détails ici. 👉https://t.co/JzEF7NLmFh#FCSion #HopSion pic.twitter.com/aNNFJhndAT — FC Sion (@FCSion) February 4, 2020

Due nuovi arrivi per la #Under19 ➡ Junior Ntenda, difensore classe 2002

➡ Enzo Barrenechea, centrocampista classe 2001 Benvenuti, ragazzi! ⚫⚪#JuventusYouth pic.twitter.com/iasQTswkxN — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 3, 2020

psc 4 Februar, 2020 15:05